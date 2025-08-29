PUBLICIDAD

29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
BCRA
pueblos originarios
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Gimena Accardi
Santa Fe
BCRA
Cachi
Rally Raid
Alyson
Nacionales

El BCRA impone nuevas normas para restringirle a los bancos la compra de dólares

Impone límite de tenencia y un control diario.
Viernes, 29 de agosto de 2025 19:37
El Banco Central lanzó este viernes una serie de medidas por las cuales intenta ponerle un techo a la capacidad de los bancos para operar en dólares.

Esta nueva regulación se suma a las últimas medidas para impedir que queden libres pesos en el sistema financiero que puedan impactar en el tipo de cambio.

En esta oportunidad, la Comunicación A 8311 del BCRA fija nuevas normas sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera, que son los dólares que pueden tener los bancos.

Básicamente, les ordena que no pueden comprar dólares en el mercado de contado si el descalce supera el 30% de su patrimonio neto.

La decisión le fija un límite a la cantidad de dólares que los bancos pueden comprar a fin de mes. Cabe recordar los movimientos que se producen sobre las reservas que caen fuerte el último día hábil y luego se recuperan al día siguiente.

Estas oscilaciones se deben gran parte a los cambios en las posiciones de los bancos.

La norma señala que la Posición de contado diaria de moneda extranjera "no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente”.

Por ende, los bancos desde ahora el último día hábil de cada mes no podrán tener más dólares que el día anterior.

De esta forma, se le quita presión al tipo de cambio sobre el final de cada mes.

