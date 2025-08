Diputados debatirá sobre las Universidades y el Garrahan

La Cámara de Diputados convocó para mañana a una sesión impulsada por la oposición para aprobar un conjunto de iniciativas rechazadas por el Gobierno, entre las que se encuentran el financiamiento de las universidades y del Hospital Garrahan, en medio de la tensión que existe entre oficialistas y opositores por la decisión de vetar las leyes jubilatorias y de discapacidad.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, oficializó la citación para las 12. La misma fue solicitada por los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y los diputados de Encuentro Federal, Nicolás Massot, y Emilio Monzó; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y de Santa Cruz, Sergio Acevedo, entre otros.

Los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y declaración de emergencia en discapacidad fueron publicados ayer, pero aún no se comunicaron al Congreso y la oposición decidió no pedir la ampliación del temario para incluir el decreto 535. Solo habrá críticas, pero no el pedido para que se trate sobre tablas, ya que aun no aseguraron los dos tercios para poder rechazar el veto a esas leyes.

Por lo pronto, el primer objetivo de los opositores es tener garantizados 129 votos para habilitar la sesión especial, y luego conservar ese número para votar ese amplio temario.

De todas maneras, es probable que algunos de los proyectos no se puedan debatir porque se requieren los dos tercios, como en el caso de las iniciativas aprobadas por el Senado sobre cambios en la coparticipación del impuesto al combustible y sobre la partida de ATN.

Para el caso del proyecto de reforma de la distribución del impuesto al combustible, un dictamen promovido por los gobernadores, si la oposición pierde la votación para el debate sobre tablas buscará votar un emplazamiento para que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía emitan dictamen en un plenario el martes 12.

El mismo caso se presenta con el proyecto para reformar la comisión investigadora del criptogate, ya que si no alcanza los dos tercios, debería votarse un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

La sesión especial se abrirá con el debate sobre el dictamen para aumentar los recursos para las universidades nacionales, que propone recomponer salarios y partidas para gastos de funcionamiento. Otro de los proyectos clave que se busca debatir es la declaración de emergencia del Hospital Garrahan para garantizar los recursos necesarios para la atención de los menores. También se tratará el rechazo al veto a la ley de emergencia de ayuda a los damnificados de las inundaciones en Bahía Blanca.