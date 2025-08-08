La mayoría de las paritarias perdieron contra la inflación

A contramano del discurso oficial, los salarios acordados en paritaria de los principales gremios durante el primer semestre del año perdieron contra la inflación que, según datos del Indec, acumuló una suba del 15,1%, lo que en parte explicaría la debilidad del consumo.

Excepto el Smata (sindicato de mecánicos) que superó en 2,4% la inflación y los bancarios que quedaron empatados, el resto de los sindicatos tuvo recomposiciones a la baja en términos de salarios reales, según el informe de la consultora Synopsis dado a conocer ayer.

Los gremios más rezagados fueron Ferroviarios (-10%) y los encargados de edificios con una caída de (-8,2).

En importancia le siguen UPCN (-6%), Sanidad (-5,7%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Construcción (-4,2%), Metalúrgicos (-4,1%), Comercio (-3,6%) y Estacioneros (-0,2%).

Hace dos semanas el Indec publicó los datos de salarios de los primeros cinco meses del año donde se observó que los salarios privados registrados perdieron 1,5 punto respecto de la inflación.

Un indicador de que continuará la tendencia es la paritaria acordada por el sindicato de empleados de comercio (Faecys), el más numeroso del país, que firmó una paritaria de aumentos mensuales de 1% desde julio hasta diciembre de 2025, totalizando 6%.

Estos porcentajes mensuales quedan muy por debajo de los cálculos de inflación de las consultoras que releva el Banco Central, que pronostican índices de 1,8% mensual para julio, de 1,7% para agosto, septiembre y octubre y diciembre y de 1,5% para noviembre.

Salarios y consumo

Desde el Centro RA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señalan que "a pesar del inicio de una incipiente recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación".

En mayo de 2025, las ventas en supermercados aumentaron 6,1% interanual, aunque con una caída mensual del 1,2%. En relación con las ventas, un aspecto relevante a destacar es el creciente uso del crédito para financiar el consumo en supermercados.

Entre diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito para realizar estas compras se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total de las compras.

Este incremento se dio en paralelo a una caída en el uso de otros medios de pago. Así, las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27% y el efectivo disminuyó del 20% al 16%. "Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, dejando de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos", indicaron.

Dos empleos para poder sobrevivir

El deterioro del mercado de trabajo avanza desde la asunción de Javier Milei: cada día más personas recurren a empleos informales para obtener ingresos extra y llegar a fin de mes. Según el Indec, en el primer trimestre de 2025 el 16,1% de la población económicamente activa era "ocupada demandante", es decir, que tenía trabajo pero buscaba otro.