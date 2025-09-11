PUBLICIDAD

11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil
Peregrinos
Charlie Kirk
Drogas
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Nacionales

El Gobierno lo designó director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero renunció antes de asumir

Nicolás Dapena Fernández sorprendió a todos al presentar su renuncia a menos de 24 horas de que fuese oficializado en el cargo. 
Jueves, 11 de septiembre de 2025 08:00
Nicolás Dapena Fernández
El Gobierno había oficializado durante este miércoles la designación de Nicolás Abelardo Dapena Fernández como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Sin embargo, unas horas después a la confirmación de su designación, el funcionario presentó su renuncia de manera sorpresiva apenas después de asumir.

Según explicó el propio exfuncionario, "Debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos". expresó. El mensaje fue publicado en inglés en la red social LinkedIn, donde explicó los motivos de su decisión.

Además de su paso por la función pública, el exfuncionario participó en organismos internacionales como la ONU y la OEA, donde se desempeñó en áreas vinculadas al control de armas, el terrorismo y el análisis de conflictos internacionales.          

Además, durante 2014, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo había asignado a Dapena Fernández al frente de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la cual dependía dela Secretaría de Seguridad que conducía Sergio Berni.

La designación de Nicolás Dapena Fernández como director en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había sido formalizada mediante el Decreto 641/2025, publicado en el Boletín Oficial. La renuncia de Dapena Fernández de la ANSV se produjo de manera repentina, sin que trascendieran hasta el momento detalles oficiales sobre los motivos de la misma.

En este sentido, en las últimas horas, se volvió a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombró nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

