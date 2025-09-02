Tres años del atentado a Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner salió este lunes al balcón de su vivienda en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a la militancia que se había reunido en torno a la vivienda al cumplirse 3 años del intento de magnicidio.

Cuando todavía no había llegado la columna de La Cámpora, que marchaba desde el centro porteño, la exmandataria se dejó ver en los balcones del departamento y saludó a los militantes reunidos, mayormente jóvenes.

Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio le pidió días atrás sus más "sinceras disculpas" a la exmandataria y manifestó que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por esa causa.

La fiscal Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución del Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación. Y solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.

El peronismo realizó una caravana desde la sede del Partido Justicialista de CABA hasta el domicilio de la expresidenta. Bajo la consigna "Cristina. Ni muerta ni presa. Libre e inocente", la movilización estuvo encabezada por Mariano Recalde y los candidatos Itaí Hagman, Raquel Olmos y Lucía Cámpora.