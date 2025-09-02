Un sorprendente flyer anuncia la presencia de Javier Milei en el show de Fátima Florez en Las Vegas

Fue la popular actriz e imitadora Fátima Florez quien en agosto pasado informó que su ex novio y presidente de la Argentina, Javier Milei, estaría presente en el show que la tendrá en uno de los Teatro-Hotel de Las Vegas, este viernes 5.

En las últimas horas, el empresario Jorge Elías, quien maneja las presentaciones artísticas de Florez, reconfirmó la presencia del libertario en el show y los productores enviaron a los periodistas de espectáculos un singular flyer, que expuso al Presidente a una nueva polémica por el manejo singular de su nombre en una agenda que nada tiene que ver con las cuestiones de Estado.

“Jorge Elías Presenta. Sahara Las Vegas. Fátima Florez, Superstar. ¡Viene Milei! 818-415-6118. Friday September 5th and Saturday 6th 8PM. Ticketmaster.com”. Si uno entra para comprar entradas -ya quedan muy pocas- se encuentra con valores que van desde los U$S 79 a los U$S 130.

El flyer se viralizó y si bien no es el oficial del Sahara, de Las Vegas -que no anuncia al jefe de Estado argentino-,desató polémica porque Presidencia de la Nación sigue sin oficializar cuál es la agenda del presidente en la emblemática ciudad de los casinos y juegos de los Estados Unidos.

Por ahora, sólo circuló para los periodistas de la Casa Rosada una versión de que hará cuadrar una reunión con hoteleros para “promover inversiones”. Será su viaje número 11 a los Estados Unidos desde que es Presidente, y en este tiene prevista también una escala en Los Ángeles. Luego volvería a la Argentina, para volver a viajar a EE.UU. ya que el 23 y 24 tiene que dar su segundo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En el medio hay previsto un nuevo viaje presidencial a Madrid para ver a Santiago Abascal, su amigo, el líder de Vox, del partido ultraderechista de España. Todos destinos ya transitados.

De esta manera, el presidente se tomaría una pausa antes de las legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y del escándalo por las escuchas al ex titular de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que supuestamente habla de un supuesto esquema de coimas en el área de los medicamentos que salpica a Karina Milei, la hermana del Presidente, y a los primos Martín y Eduardo Menem, sus dos aliados.

