¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Justicia penal Juvenil de Salta
Escándalo de los audios
Escándalo de los audios
Javier Milei
caso de los audios
Escándalo de los audios
Narcotráfico
audios de karina milei
Escándalo de los audios
Lilia Lemoine
Justicia penal Juvenil de Salta
Escándalo de los audios
Escándalo de los audios
Javier Milei
caso de los audios
Escándalo de los audios
Narcotráfico
audios de karina milei
Escándalo de los audios
Lilia Lemoine

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Martín Menem denuncia a la oposición por el nuevo audio de Karina Milei: "Intento de desestabilización"

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la difusión de conversaciones privadas es “un intento de desestabilización".
Martes, 02 de septiembre de 2025 17:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, responsabilizó a la oposición por la aparición de un audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

Notas Relacionadas

Menem salió al cruce tras la difusión de un audio que, según se afirma, habría sido grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados y en el que se hace mención al titular del cuerpo legislativo.

En un mensaje publicado en la red X, Menem afirmó: “En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”.

Agregó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

En ese sentido, Menem sostuvo que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

Aclaró además que las reuniones con la secretaria general de la Presidencia se “realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

Finalmente subrayó que “la línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD