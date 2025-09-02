Sacachispas se burla de la censura por los audios de Karina Milei y la rompió en redes

El club Sacachispas, conocido por su estilo irreverente en redes sociales, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital al meterse en el escándalo político que rodea al Gobierno de Javier Milei.

En medio de la polémica por los audios de Diego Spagnuolo, que mencionan presuntos pagos ilegales a funcionarios cercanos al Presidente y a su hermana Karina Milei, la Justicia Federal dictó una medida que prohíbe a medios y periodistas difundir ese material bajo el argumento de preservar la “privacidad institucional”.

Lejos de mantenerse al margen, el Lila aprovechó la situación para lanzar una chicana futbolera. Desde su cuenta oficial de X, publicó: “Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM".

La ironía apuntó directamente a la censura judicial, en la previa del duelo contra Acassuso por la Primera B Metropolitana, programado para este viernes 5 de septiembre a las 15.30.

No fue la primera vez que el club de Villa Soldati mezcló humor y política. El viernes pasado, en la previa del empate 1-1 ante Brown de Adrogué, publicaron otra ocurrencia: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, borrando el apellido del jugador número 3 de la formación oficial. La broma apuntaba al “3%” que Spagnuolo había atribuido a Karina Milei en los audios filtrados.

La reacción no tardó en llegar: los hinchas de Sacachispas y los opositores al Gobierno celebraron la picardía tuitera, destacando el ingenio del club para ironizar sobre la coyuntura política más caliente del país.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando a allegados al oficialismo por supuestas coimas millonarias que habrían alcanzado cifras entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

Sacachispas, fiel a su estilo, convirtió la crisis política en una oportunidad para sumar seguidores, memes y viralidad en redes sociales.