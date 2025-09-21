¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Por qué no baja el precio del combustible en Argentina al ritmo del crudo mundial

Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AESERA), explicó que intervienen múltiples factores internos.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 19:38
La escalada en los precios de los combustibles sigue generando preocupación entre los automovilistas, que observan cómo los aumentos en los surtidores parecen ir a contramano de la baja del precio internacional del barril de crudo.

Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AESERA), explicó que la relación entre ambas variables no es directa en el país. 

“Acá ha bajado hace unos meses el precio del crudo y el precio en surtidor también bajó. El asunto es que no se traslada directamente por el famoso costo argentino”, sostuvo por Radio Rivadavia.

El especialista detalló brevemente que mientras en economías como la de Estados Unidos el precio de la nafta varía de manera proporcional al del petróleo, en Argentina intervienen múltiples factores internos que distorsionan la ecuación.

“Nosotros tenemos muchos factores en la economía que recién se están arreglando. Hubo muchos factores distorsivos, muchas diferencias en precios relativos”, explicó.

