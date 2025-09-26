¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inflación
Aguaray
Rosario de Lerma
Fisicoculturimo y fitness
Campo Quijano
Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025
Tartagal
Nacionales

Supermercadistas dicen que reciben listas con subas de 7%

El alza proviene de las yerbateras, aceiteras y molinos.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 01:38
Las cadenas de supermercados del interior advirtieron tensiones con muchos proveedores producto de la volatilidad cambiaria de las últimas semana, por nuevas listas de precios que comenzaron a llegar a las sucursales con subas en torno al 7%.

En ese sentido, en el sector expresaron preocupación y pidieron que se retrotraigan los aumentos, en un contexto de consumo deprimido. Sucedió, específicamente, en las cadenas del interior nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), ya que fuentes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y varias de las principales grandes cadenas, dijeron que el escenario en materia de nuevas listas está "tranquilo".

"El mercado no reconocerá aumentos injustificados"

"A nuestros proveedores les sugerimos que observen lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados", sostuvieron.

El presidente de FASA, Victor Palpacelli, aclaró que las subas provinieron fundamentalmente de las yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros. El incremento promedio que les llegó fue del 7%. Según explicó, se da en una situación compleja, donde la demanda aún no se ha recuperado.

En los mayoristas, en tanto, precisaron que hubo aumentos del 7% en aceites, galletitas, hasta 8%; yerba, entre 2,7% y 7% dependiendo de la marca; alcohol etílico, 5,5%; y golosinas, 6%. Por el contrario, una empresa de cuidado personal bajó 2,5% sus precios.

 

