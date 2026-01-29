Cerrillos: Pueblo Nuevo lanza su primer Corso Infantil y apuesta al carnaval hecho por los vecinos

El barrio Pueblo Nuevo, en Cerrillos, dio un paso histórico en su vida social y cultural con el lanzamiento oficial del primer Corso Infantil “Cerrillanitos”, una iniciativa organizada íntegramente por los vecinos y pensada para que los más chicos sean protagonistas del carnaval. La presentación se realizó en la plazoleta a La Madre, con una importante convocatoria.

Del lanzamiento participaron comparsas y murgas de la región, entre ellas Los Kiobitas de Rosario de Lerma, Los Tauritos de Cerrillos, las murgas Candela e Imperio Miyeda, Los Locos del Ritmo y numerosos disfraces individuales. También acompañó el Diablo de la Comparsa Teucos Nueva Generación, interpretado por Fidel "Mandinga" Zapana, quien además se desempeña como vicepresidente de la institución barrial.

La primera edición del Corso Infantil “Cerrillanitos” se llevará a cabo los días 1 y 8 de febrero, con la posibilidad de sumar una tercera jornada el 15 de febrero en caso de que las lluvias obliguen a reprogramar alguna de las fechas ya previstas. El escenario será el corazón del barrio Pueblo Nuevo, sobre las calles Mitre, del 200 al 300, y Burela, con inicio de actividades a partir de las 19.

En cuanto a los valores de ingreso, se informó que la entrada general tendrá un costo de 3.000 pesos, mientras que jubilados y menores abonarán 1.000 pesos. Además, se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen participar en el corso, así como para vecinos interesados en instalar puestos de venta de comidas, bebidas y nieve. Para ello, deberán contar con los carnets de salud correspondientes, los cuales serán gestionados a través del propio centro vecinal con profesionales habilitados.

El evento es organizado por la comisión vecinal del barrio Pueblo Nuevo, presidida por Juan Flores e integrada por Fidel Zapana, Tito Cruz, Gloria Torres, Elena Pérez, Rosa Torres, Rubén Guaymas, Pepe Carabajal, Graciela Vega y otros vecinos que vienen trabajando de manera sostenida por el crecimiento del barrio.

Los organizadores destacaron que el Corso Infantil representa un gran desafío, en el marco de una agenda de acciones comunitarias que ya incluye la instalación de alarmas vecinales, la refuncionalización de la plazoleta, la colocación de cartelería con los nombres de las calles y la realización del circuito “El Paseo de la Navidad”. Asimismo, adelantaron que luego del corso se proyectan nuevas iniciativas, como la recuperación del galpón del predio ferroviario y del espacio donde antiguamente funcionaba una cancha de fútbol barrial, con el objetivo de impulsar actividades sociales, culturales y deportivas.

Por su parte, los directivos de la comisión remarcaron la experiencia carnavalera de quienes integran el equipo organizador, recordando que muchos de ellos fueron protagonistas de carrozas premiadas en Cerrillos y de corsos históricos en la ciudad de Salta, además de haber dado origen a murgas emblemáticas como Lluvia de Estrellas y comparsas tradicionales como Los Koibos.

Con expectativas altas y el deseo de que el clima acompañe, el Corso Infantil “Cerrillanitos” se perfila como un acontecimiento clave para el barrio y como el primero de muchas ediciones destinadas a recuperar la identidad, la alegría y la participación popular en Cerrillos. Para inscripciones y puestos comerciales, los interesados pueden comunicarse al 3874037712.