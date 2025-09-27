Alberto Fernández sobre Fabiola Yañez: “Quería un departamento y recursos que yo no tengo”

El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse este sábado a la causa que lo tiene en calidad de procesado por violencia de género contra Fabiola Yañez y aseguró que la exprimera dama le pidió “un departamento” y otros recursos para no denunciarlo.

En una entrevista que brindó para el canal de youtube de la filósofa, Roxana Kreimer, el ex mandatario consideró que Yañez fue “inducida” a hacer la denuncia en su contra y deslizó que “alguien se aprovechó de los problemas” de salud que tiene la exprimera dama.

Fernández sostuvo que su expareja le habría dicho que le iban a pagar “millones de dólares” por un documental y eso la impulsó a ir a la Justicia para hacer la presentación contra el ex jefe de Estado.

“‘Si hago el documental me van a pagar x millones de dólares. ¿Si no hago la denuncia qué gano yo?’”, fue el planteó que, según Fernández, le hizo la exprimera dama.

“Lo que ella quería y me repetía era un departamento y recursos que yo no tengo”, contó el expresidente sobre las demandas que le habría hecho Yañez antes de hacer la presentación en el juzgado del Juez Federal, Julián Ercolini.

Además, el exmandatario argentino entre 2019 y 2023, brindó detalles de la causa y dijo que las amigas de Yañez declararon que “los golpes” que presentaba la exprimera dama “eran producto de sus caídas como consecuencia de que bebía alcohol”.

Según el ex mandatario, las allegadas a su pareja también declararon en la causa que Yañez “se sacaba fotos diciendo que después las iba a usar” en contra de Fernández. “Nada de eso fue analizado por Ercolini”, subrayó sobre el magistrado que tiene a cargo la causa.

La causa por violencia de género contra el ex presidente se encuentra en etapa avanzada: tras ser procesado por lesiones leves y graves agravadas y amenazas coactivas, resolución ya confirmada por la Cámara Federal, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral.

Ahora el juez Ercolini debe decidir si envía el expediente a un tribunal oral, donde Fernández podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de condena.