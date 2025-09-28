¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalida de Salta
Especial
memes de Boca
Mundial Sub 20
Accidente en Cerrillos
mundial de sub 20 en chile
comadrejas
Nacionales

Gran operativo para el traslado de Víctor Sotacuro hacia Buenos Aires por el triple crimen de Florecio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales implicados en el triple crimen de Florencio Varela, fue trasladado desde Jujuy a Buenos Aires bajo custodia de la Policía Federal, en cumplimiento de una orden judicial. 
Domingo, 28 de septiembre de 2025 11:29
Por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara, Lázaro Víctor Sotacuro fue trasladado este sábado a Buenos Aires en el marco de la causa que investiga el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, que conmocionó a todo el país.

Según informaron fuentes judiciales, Sotacuro salió a las 10:30 horas del Complejo Penitenciario N° 1 Gorriti, ubicado en Jujuy, bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). Desde allí, se dirigió al aeropuerto para su posterior traslado aéreo en un avión de la PFA con destino a Ezeiza.

El traslado se realiza en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la investigación. Sotacuro es uno de los principales implicados en el hecho que provocó gran repercusión mediática y conmoción social en el país.

Las autoridades judiciales mantendrán el control del traslado hasta su arribo a la capital, donde se prevé que continúen las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

 

