Incidentes antes y después del acto de Milei en Moreno: corridas, piedrazos, trompadas y detenidos

Minutos antes de la llegada del presidente Javier Milei al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, se produjeron breves pero intensos incidentes entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento. Hubo corridas, empujones, piedrazos y al menos un joven fue detenido por la Gendarmería.

Según supo Noticias Argentinas, los disturbios ocurrieron poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Durante los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo "una botella y algunas piedras", lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden.

En medio del caos, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven, a quien "redujeron en el suelo" antes de detenerlo. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos de gravedad.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo, que se habían congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas "Milei es muerte" y "Fuera Milei".

Estos enfrentamientos se dieron en el marco de la fuerte polémica previa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por las condiciones de seguridad del acto, sobre las cuales la administración de Axel Kicillof había advertido que existían "graves riesgos".

Tras los incidentes que se registraron en la previa al acto, se volvieron a desatar fuertes disturbios en las inmediaciones del club Villa Ángela. Corridas y detenidos tras el cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara al 7 de septiembre.

En medio de un tenso clima entre opositores y militantes libertarios, surgieron nuevos cruces que derivaron en incidentes y detenciones mientras ocurría la desconcentración del acto. Incluso el propio presidente fue agredido al retirarse del lugar.

Tal como había ocurrido en la previa, los manifestantes arrojaron piedrazos, botellas y hasta una bomba de estruendo que terminó de encender el caos en el populoso distrito del Conurbano bonaerense.

En ese marco, se desató una corrida por el avance de los efectivos policiales, quienes se llevaron detenidos a decenas de manifestantes. Según testigos, la mayoría de los detenidos pertenecían al grupo de manifestantes que repudiaban la visita del presidente.