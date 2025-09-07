PUBLICIDAD

7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
#MilagroParaElMundo
incendio en la boca
#MilagroParaElMundo
tutu campos
elecciones legislativas bonaerenses
Estatuas vivientes
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Nacionales

Victoria Villarruel votó, evitó a la prensa y se fue

La vicepresidenta emitió su voto en un colegio de la localidad bonaerense de Caseros.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 15:04
La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto pasadas del mediodía de este domingo en la localidad bonaerense de Caseros, aunque evitó mostrarse ante la prensa y se retiró tras cumplir con su deber cívico.

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760, en el partido de Tres de Febrero. Según se informó, ingresó por un lugar desde el cual no podía ser vista por los periodistas y se retiró rápidamente tras emitir su sufragio.

