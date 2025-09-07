Victoria Villarruel votó, evitó a la prensa y se fue

inicia sesión o regístrate.
La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto pasadas del mediodía de este domingo en la localidad bonaerense de Caseros, aunque evitó mostrarse ante la prensa y se retiró tras cumplir con su deber cívico.
Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760, en el partido de Tres de Febrero. Según se informó, ingresó por un lugar desde el cual no podía ser vista por los periodistas y se retiró rápidamente tras emitir su sufragio.