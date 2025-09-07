Elecciones legislativas: Buenos Aires elige 46 diputados y 23 senadores

Los bonaerenses elegirán hoy 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato.

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional del 26 de octubre, en medio de una fuerte polarización entre el presidente Javier Milei y Kicillof, quienes tuvieron la hegemonía de la campaña tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para las elecciones de hoy estaban habilitados 14,3 millones de bonaerenses para elegir 46 diputados en cuatro secciones electorales y 23 senadores en las otras cuatro secciones.

Se elegirán 18 diputados en la Tercera Sección electoral (conurbano bonaerense); 11 bancas en la Segunda Sección, en el norte de la provincia; 11 diputados en la Sexta, en el sudoeste y 6 en la Octava (La Plata).

En tanto, los senadores se elegirán en las siguientes secciones: 8 en la Primera ubicada en el norte del conurbano; 7 en la Cuarta Sección, en el noroeste bonaerense; 5 en la Quinta Sección, que abarca la Costa Atlántica, y 3 en la Séptima, en la zona centro del interior.

En el PJ ya piensan en el sucesor de Kicillof

La danza de nombres para suceder a Axel Kicillof en la gobernación bonaerense una vez que concluya su mandato en 2027 es amplia y abarca a referentes de las principales tribus del peronismo.

El actual mandatario y referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no tiene otra reelección en la provincia y le gustaría dejar un heredero mientras construye su propio trampolín hacia la Casa Rosada.

Bajo esta lógica, el primer nombre que se desprende naturalmente es el de su mano derecha y actual ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

No obstante, dentro de lo que desde hace algún tiempo empezó a conocerse como "kicillofismo" -desde que el gobernador se emancipó del kirchnerismo-, quien se posiciona con mejores chances es el ministro de Obras Públicas y primer candidato a senador provincial por la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis. El exintendente de San Martín pertenece a un segundo anillo de confianza dentro del entorno del gobernador y es uno de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro.