La inflación de diciembre fue del 2,8% y el acumulado en 2025 llegó al 31,5%

La inflación volvió a acelerarse en diciembre de 2025. Según los datos oficiales difundidos este lunes por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,8% y cerró el año con una suba acumulada del 31,5%.

El informe señaló que la división con mayor incremento mensual fue Transporte, con una suba del 4,0%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,4%. Ambos rubros tuvieron un impacto significativo en el nivel general del índice durante el último mes del año.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más incidió en la suba mensual del IPC en todas las regiones del país, reflejando el peso que los productos básicos continúan teniendo sobre el costo de vida de los hogares.

Por regiones, el Noreste argentino registró la mayor suba mensual, con un incremento del 3,4% en diciembre. En contraste, el Noroeste y la Patagonia mostraron las variaciones más bajas, con un 2,6% cada una.

