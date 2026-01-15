Patricia Bullrich anunció que existe otro argentino detenido en Venezuela y reclamó su “pronta liberación”

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que existe otro argentino detenido por el Gobierno de Venezuela, Roberto Baldo, quien se suma al gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La ex ministra de Seguridad sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que “como en toda dictadura, la información real se oculta”.

“Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, señaló en su cuenta de la red social X.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, aseguró.

Bullrich se enteró del cautiverio de Roberto Baldo, que se encuentra detenido junto a su mujer, a través de un posteo de la activista venezolana-argentina y fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta.

La abogada y promotora de Derechos Humanos mostró en su cuenta de la red social X una imagen del matrimonio detenido.

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, indicó Trotta.

“Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”, concluyó.