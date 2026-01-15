Milei asiste este viernes al Festival de Jesús María y el sábado viaja a Paraguay por el Mercosur

El presidente Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, y el sábado viajará a Paraguay para asistir ese día en el vecino país a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Tras la breve estadía en Paraguay, Milei emprenderá la partida a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de de enero.

En el festival de Jesús María, la atracción principal será el histórico cantautor Chaqueño Palavecino.

En Paraguay, en tanto, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Por otro lado, Milei confirmó hoy desde sus redes sociales que a fines de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para fines de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.

La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.

LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires y que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Milei suele llevar a cabo cada vez que visita la ciudad balnearia.