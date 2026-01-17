El Chaqueño Palavecino respondió a Jorge Rial y defendió su encuentro con Milei: “Soy un cantor popular, no tengo banderas políticas”

La presencia del presidente Javier Milei en la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María generó una fuerte repercusión política, artística y mediática. Uno de los momentos más comentados fue cuando el mandatario subió al escenario para compartir “Amor salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, ícono del folklore nacional y una de las figuras centrales del festival.

Fotos gentileza del equipo del Chaqueño Palavecino

El episodio despertó aplausos, ovaciones y también críticas. Entre ellas, se destacó un comentario del periodista Jorge Rial, quien desde su cuenta de X (ex Twitter) lanzó una frase irónica dirigida al artista salteño: “¿El Chaqueño Palavecino no era así como lo bautizaban a los artistas que viven del Estado? O mejor, el Chaqueño paga vecino”, insinuando un supuesto beneficio económico o alineamiento político.

“No tengo banderas políticas, soy un cantor popular”

En diálogo exclusivo con El Tribuno, el Chaqueño Palavecino respondió con claridad, defendió su trayectoria y rechazó de plano cualquier acusación.

“Yo políticamente no hago nada. No tengo banderas políticas. Soy un cantor popular”, afirmó el artista, con más de cuatro décadas de carrera y una presencia ininterrumpida en los principales festivales del país.

Cómo se dio el encuentro con Milei en el escenario

Sobre el encuentro con el Presidente, Palavecino relató que fue un momento espontáneo y natural dentro del contexto del festival. “Ya desde una semana antes se habían agotado las entradas. Después vino todo el tema del agua, se suspendieron noches, y la mía se dio con todo. Y bueno, la visita del Presidente, que me conoce los temas, que habló conmigo… yo lo invité a cantar porque sé que canta”, explicó.

El músico aclaró que la participación de Milei no fue improvisada del todo, pero tampoco respondió a una puesta en escena política. “Sabía que había una persona importante que quería ir la noche mía. Después se hizo público. Cuando supe que iba a hablar conmigo, le pasaron el micrófono. Eso fue decisión de la comisión. Después lo invité a subir, él no quería, le insistí. Cantamos, la primera salió cruzada, la segunda perfecta. Y listo”, relató.

“Que el Presidente elija tu noche no es casual”

Consultado sobre el significado personal y artístico de ese momento, Palavecino fue contundente: “No todos tienen la posibilidad de que el Presidente elija tu noche entre nueve o diez. Que vaya a verte quiere decir que es seguidor de lo tuyo. Para mí fue eso, nada más”.

La respuesta a Jorge Rial y las acusaciones

Respecto a las críticas de Rial y otros sectores, el Chaqueño respondió sin confrontación, pero con firmeza. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no hago política. He dialogado con todos los presidentes: con Alfonsín, con Kirchner, con Cristina, con Macri. No es el primero. Yo respeto la investidura presidencial. Si fuese político, ya me habría metido hace rato, pero no me interesa”, sostuvo.

Además, negó de manera tajante haber recibido dinero o beneficios por la presencia de Milei en el festival. “No, nada, absolutamente nada. Las entradas estaban agotadas mucho antes de que se anunciara que él iba. El año pasado también se agotaron sin ningún presidente. A mí me paga la gente que compra la entrada, no el Estado”, remarcó.

“Han pasado muchos gobiernos en 32 años”

En ese sentido, recordó que lleva 32 años consecutivos siendo convocado a festivales como Jesús María, Cosquín y la Serenata a Cafayate. “Han pasado muchos gobiernos en estos 32 años. Que deduzcan de ahí”, deslizó.

El Chaqueño también remarcó su rol social y cultural: “Hago más que cualquiera en la parte social, y eso lo sabe la gente. Pero siempre me van a pegar. Yo recibo a todos con respeto, sea quien sea. Presidentes, gobernadores, intendentes, de todos los partidos. Yo soy un trabajador del folklore”.

“Canto con un albañil o con un presidente”

Con una frase que sintetiza su postura, Palavecino sentenció: “Soy un cantor popular. El canto se comparte. Canto con un albañil o con un presidente. Eso es el arte”.

Un mensaje para los salteños y la identidad cultural

Sobre el final, dejó un mensaje especial para los salteños y reivindicó la identidad provincial en los grandes escenarios. “Salta siempre estuvo representada por grandes artistas. Hace 42 años que estoy sobre el escenario, y eso es lo que habla por mí. Anoche fue una noche de salteños, una noche nuestra, muy linda. Yo sigo llevando lo mío con respeto y con el corazón”.

Finalmente, al ser consultado sobre Milei en lo personal, expresó: “Lo conocí ahí, por primera vez. Siempre lo vemos en otro registro, más confrontativo. Pero arriba del escenario estaba feliz. Me trató muy bien, me agradeció. Fue un momento lindo, como tantos otros que compartí con dirigentes de todos los colores políticos”.