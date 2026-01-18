Gremios plantean un paro total como "la última carta"

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Secretario General de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, lanzó ayer duras críticas contra las políticas del Gobierno nacional, centrándose especialmente en la reforma laboral y el deterioro del poder adquisitivo.

En ese marco, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería "la última carta" ante la falta de diálogo.

Enfatizó que una medida de fuerza efectiva debería ser total: "Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire".

Giménez aseguró que la gestión actual busca imponer medidas que atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero.

"Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país", afirmó el dirigente, argumentando que la reforma laboral pone al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al capital.

Según su visión, el modelo de "consensuar directamente" entre empleado y empleador es una trampa que rompe el principio de igual remuneración por igual tarea.

En una entrevista concedida a Splendid AM 990, Giménez cuestionó las cifras oficiales de inflación y recordó el impacto de la devaluación inicial de la gestión.

"Cuando asume este gobierno, el peso se devalúa en un 100%", señaló, agregando que la realidad diaria de los trabajadores dista mucho de los números que el Gobierno "le quiere mostrar al mundo".

Sobre el rol de la central sindical, el dirigente misionero reconoció que existen divisiones internas tanto en la política como en los gremios, pero instó a "trabajar espalda con espalda" porque "la patria está en juego".

.