Milei viaja este lunes para participar del foro de Davos

El presidente Javier Milei participará esta semana del influyente Foro Económico de Davos, donde tiene preparado en un discurso en el que buscará mostrar a la Argentina como "caso de éxito". El Presidente partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, donde hará escala para luego ir hacia Davos. Volverá al país el viernes, sin tener previsto un paso por Estados Unidos, tal y como algunas fuentes habían hecho trascender semanas atrás.

En Davos, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero, Milei buscará consolidar su imagen ante la élite financiera global. La comitiva estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Al contrario de otros años, quien se quedará en Casa Rosada será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Alegan que "tiene que haber alguien de confianza y con poder" mientras parte de la cúpula del Gobierno mantiene las actividades en Suiza.

Antes de su discurso frente a los líderes de Davos, Milei ya tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales. Bajo el lema "El espíritu del diálogo", Davos 2026 ofrece una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones "para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto".

El programa de este año se basa "en ese legado, impulsado por el trabajo continuo del Foro, los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias". El objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto. Con casi 3.000 participantes de cerca de 130 países, Davos 2026 refleja una mezcla única y diversa de sectores, industrias, gobiernos y generaciones, lo que garantiza la amplitud de perspectivas necesaria para encontrar soluciones compartidas.

Milei se verá favorecido con nuevos aliados el Cono Sur por elecciones en 2025: José Jerí (Perú), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el electo José Antonio Kast (Chile), quien asumirá en marzo.