Valentino Garavani
Intensas LLuvias
Luciano Benavides
Inseguridad en Salta
San Lorenzo
Clima en Salta
Especial
Barrio 20 de Junio
Nacionales

Sesiones extraordinarias: reforma laboral y glaciares

El Congreso se reunirá entre el 2 y el 27 de febrero por estas leyes.
Lunes, 19 de enero de 2026 23:53
El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó ayer en el Boletín Oficial. 

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la ley de Modernización Laboral.

También se incorporaron el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

La convocatoria a sesiones extraordinarias es una atribución presidencial que permite requerir al Parlamento que se reúna fuera del período ordinario para abordar temas específicos que el Gobierno considera de tratamiento urgente.

 El período ordinario de sesiones se extiende habitualmente del 1 de marzo al 30 de noviembre, y durante las extraordinarias el Congreso solo puede abocarse a los asuntos incluidos en la convocatoria presidencial.

Últimas noticias

