El empleo y el salario, los desafíos para el nuevo año

Mientras el Gobierno nacional impulsa una polémica reforma laboral que intentará empezar a tratar en febrero próximo en la Cámara de Senadores, la estadística de empleo sigue arrojando datos negativos.

El empleo formal registró una caída de 11,3 mil puestos de trabajo en septiembre -última medición- y el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil volvió a experimentar una leve reducción, del 0,5%.

Así lo sostiene un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado a conocer ayer.

El Gobierno confía en que a partir de una nueva ley de "modernización laboral" que reduciría los riesgos de tomar gente, sobre todo en materia de indemnizaciones, las pymes se animarán a incorporar más fuerza laboral, aunque para eso será necesario que la economía siga creciendo, y a tasas más elevadas que las del 2025.

En materia laboral, la tendencia indica que, desde mayo, el empleo registró cinco meses de caídas consecutivas.

Poder adquisitivo

Paralelamente, el poder adquisitivo del salario volvió a reducirse. Así lo sostiene el habitual informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El estudio arroja una caída de 10,6 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado en septiembre, que son los últimos datos disponibles. En el mismo sentido, concluye que el empleo asalariado formal del sector público se mantuvo prácticamente sin cambios y que hubo una leve caída de 2,9 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal de casas particulares.

Tras las fases de caídas –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024– y de estancamiento– con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 5 meses, desde mayo a septiembre de 2025, según el informe.

El empleo asalariado formal total en septiembre de 2025 representaba una pérdida de 57 mil puestos de trabajo (-0,6%) respecto de septiembre de 2024 y de 242 mil puestos de trabajo (-2,4%) respecto de noviembre de 2023.