Lanzaron "Consolidación Argentina" para respaldar a Gebel

"Consolidación Argentina", un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, realizó su acto de lanzamiento con el objetivo de "trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel", afirmaron sus organizadores.

El encuentro contó con más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.

El lanzamiento, en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se presentó como un ámbito orientado a "construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel", quien es pastor evangélico, conferencista, conductor televisivo y actor, "aún no formalizado como candidato".

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza; Mariano Vilar (Siconara); Javier López (Seamara); Néstor Segovia (Metrodelegados); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (Mar del Plata); Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro y representantes del Partido del Trabajo, entre otros.

Durante las distintas intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio, al afirmar que "no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados".

Por su parte, el legislador porteño Eugenio Casielles señaló que "la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación", y advirtió que "los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian".

Otro de los asistentes, Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT valoró positivamente la figura de Gebel, destacando su capacidad para "integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades".

A su turno José Minaberrigaray (de empleados textiles) sostuvo que el espacio busca ser transversal y que "en la voz de Gebel encontramos una palabra que une". Mientras que el exfutbolista Walter Erviti señaló que el deporte le enseñó que "nadie gana nada solo" y afirmó sentirse identificado con los valores que representa Gebel.