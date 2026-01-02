Las mujeres ocupan solo el 45% de las bancas

A seis años de la aplicación de la ley de paridad género, la representación femenina en la Cámara de Senadores no alcanza el 50% de las bancas, ya que con la nueva composición que asumió el 10 de diciembre serán 33 de los 72 legisladores que conforman este cuerpo parlamentario.

Con los resultados de la última elección las mujeres tienen 33 bancas distribuidas entre una docena de bloques, lo que representa el 45,8% de la totalidad de los miembros del Senado.

Una de las razones por las cuales las mujeres mantienen la misma cantidad de bancas que en el 2023 es que la mayoría de las listas fueron encabezados por varones, según señalaron fuentes legislativas.

En realidad las mujeres en el Senado tendrían que haber sido 34, pero no pudo asumir la rionegrina Lorena Villaverde, ya que no se aprobó su pliego debido a sus supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

Lo que dice la ley

La ley de Paridad de Género fue aprobada en el 2017 y establece que las listas en el Senado tendrán que tener al menos una mujer, entre los dos candidatos que se presenten en los comicios, y en la Cámara de Diputados la lista deberá estar conformada por un hombre y una mujer, en forma alternada.

Desde que se aprobó la ley se realizaron cuatro elecciones en el 2019, 2021, 2023 y la última en el 2025, pero en ninguna ocasión se alcanzó el 50% y se estima que recién se podrá lograr dentro de cuatro años, estimaron fuentes parlamentarias.

También es significativo que haya una sola mujer que presida un bloque parlamentario en el Senado, con excepción de aquellas bancadas unipersonales.

Es el caso de Patricia Bullrich, quien preside el bloque de La Libertad Avanza (LLA).