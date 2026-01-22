PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
22 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Macro-Personal
Verano 2026 en Salta
Desalojo
Seguridad vial en Salta
Alcohol al volante
Fútbol básquetbol voley
Abuso sexual
La Caldera
Unidad de Información Financiera
Macro-Personal
Verano 2026 en Salta
Desalojo
Seguridad vial en Salta
Alcohol al volante
Fútbol básquetbol voley
Abuso sexual
La Caldera
Unidad de Información Financiera

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1495.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Cambio en la UIF: renunció Paul Starc y asume Ernesto Gaspari

El Ministerio de Justicia oficializó la salida del funcionario por “razones personales”. Su reemplazante cuenta con trayectoria en la Cancillería y buscará fortalecer el control del lavado de activos.
Jueves, 22 de enero de 2026 17:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno nacional anunció este jueves un cambio en la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF). El titular del organismo, Dr. Paul Starc, presentó su renuncia al cargo alegando motivos personales, la cual fue aceptada por las autoridades del Ministerio de Justicia.

En su lugar, asumirá el Lic. Ernesto Gaspari, un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El perfil de la nueva conducción

La llegada de Gaspari apunta a consolidar una "gestión técnica y profesional" al frente de la unidad antilavado. Según el comunicado oficial, el nuevo titular cuenta con una sólida trayectoria tanto en la gestión pública como privada, especializándose en finanzas y administración.

Los objetivos trazados para esta nueva etapa incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de prevención y control.
  • Optimizar el uso de la información financiera.
  • Profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales.

El futuro de Starc

Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario saliente desempeñó sus tareas con "profesionalismo", contribuyendo a la adecuación del sistema a los estándares internacionales.

Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD