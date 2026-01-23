PUBLICIDAD

Nacionales

El Gobierno advirtió que endurecerá penas contra quienes provoquen incendios

“Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Viernes, 23 de enero de 2026 21:46
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno avanzará en el endurecimiento de las penas contra quienes provoquen incendios forestales, ya sea por negligencia o de manera intencional, en el marco del nuevo Código Penal.

Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó la funcionaria a través de un comunicado.

La ministra remarcó que el 95 % de los incendios son consecuencia de la acción humana. En ese sentido, sostuvo que no habrá excusas para quienes atenten contra los bosques, los parques nacionales y las áreas protegidas del país.

El anuncio se produce en un contexto crítico por los incendios que afectan a la provincia de Chubut, donde aún permanecen focos activos en distintas zonas de la región cordillerana, particularmente en Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, donde brigadistas y equipos de emergencia permanecen desplegados realizando tareas de enfriamiento, control y monitoreo permanente. 

Últimas noticias

