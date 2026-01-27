Techint denuncia dumping tras perder una licitación

Tras la licitación que perdió Techint a manos de la empresa de origen indio Welspun, para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta, el CEO de la compañía, Paolo Rocca, analiza iniciar una investigación por dumping. El conflicto estalló cuando Welspun se quedó con la licitación de caños para el gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, y desplazó a la compañía nacional Techint.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía; y según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 25% final por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca. Frente a esto, se rumorea que Techint iniciará una investigación por dumping frente a Welspun.

Qué es el dumping

El dumping se conoce como la práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado. Desde el entorno de Paolo Rocca analizan denunciar a la firma de la India ya que su oferta quedó un 25% por debajo de la de Techint, según indicó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) califica al dumping como "la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal", es decir, a un precio menor que el que se vende en el mercado local del país exportador.

Milei: "Don Chatarrín"

El conflicto continúa escalando, al punto en que el presidente Javier Milei calificó al CEO de Techint como "Don Chatarrín" y defendió la oferta presentada por la empresa india. Milei defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses personales. "La nueva Argentina", abrió su reflexión el mandatario. "Si ves 'periodistas', 'economistas' y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre...", disparó. La licitación marcó un hecho inédito en décadas: por primera vez, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico.

Carga fiscal y competencia desleal

Welspun presentó una oferta final de USD 203 millones por 480 kilómetros de ductos, un valor 25% menor que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Desde el grupo argentino argumentaron que esa brecha responde a competencia desleal, con tubos producidos en la India pero con insumos chinos. Según Techint, la carga fiscal local dificulta la competencia igualitaria, y el ingreso extensivo de insumos importados arriesga el trabajo en el sector.