Tensión en Santa Fe por la protesta policial por salarios

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario mantenían anoche su dura protesta frente a la Casa de Gobierno provincial, en la capital, y en la ciudad de Rosario por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Entre el lunes y ayer hubo acuartelamientos, efectivos que se negaron a realizar patrullajes, "sirenazos" frente a la Jefatura de Rosario y en la capital, y denuncias de no ser escuchados por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

El Ministerio de Seguridad santafesino reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, al tiempo que confirmó medidas disciplinarias contra agentes que participaron de los hechos, y advirtió sobre posibles responsabilidades penales.

El titular de esa cartera, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad "con retiro de arma y de chaleco antibala".

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan "para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal".

En el Gobierno nacional, autoridades del Ministerio de Seguridad seguían con preocupación el desarrollo del conflicto por la afectación de la seguridad pública en la ciudad de Rosario y en la capital provincial.

Servicio de seguridad

En medio de la manifestación, el secretario de Gestión del Ministerio de Seguridad provincial, Esteban Santantino, aseguró que, pese al conflicto, la seguridad en Rosario "está garantizada". "Hay preocupación, lo que no hay es una situación crítica ni de alarma. Hay un servicio de seguridad que hoy está funcionando en la ciudad", afirmó.

Santantino reconoció que no se atraviesa "una total normalidad" y que existen dificultades operativas, pero remarcó que trabajan "minuto a minuto" con los agentes que están prestando servicio, realizando patrullajes y atendiendo el sistema 911. "Los niveles de operatividad hoy son aceptables", sostuvo, y señaló que incluso son mejores que los registrados en años anteriores.

El conflicto

Si bien desde la semana pasada los policías pedían mejora, la protesta policial comenzó durante la noche del lunes, tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura. La respuesta oficial fue el anuncio de mejoras laborales y salariales, pero solo para un sector de la fuerza. La promesa no alcanzó.

Esa noche, efectivos jerárquicos desalojaron a oficiales y familiares que, según el Ejecutivo santafesino, impedían la salida de móviles en el portón principal de la sede de la Unidad Regional II de Rosario. Esto terminó de encender el conflicto.

Tras una noche de tensión, ayer en la mañana Cococcioni advirtió que el gobierno no tolerará que "se use a la institución policial para minar la política de seguridad". Y anunció el pase a disponibilidad de los 20 efectivos.

Ayer por la mañana, los policías siguieron su manifestación frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. Hubo réplicas de la protesta en otras sedes policiales, como el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) donde hubo un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez.