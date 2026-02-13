El JP Morgan destacó las reformas de Milei

El banco estadounidense JP Morgan valoró las reformas que se vienen implementando en la gestión de Javier Milei asegurando que están acelerando la vuelta de Argentina al estatus de Mercado Emergente en el índice MSCI, lo que podría propiciar un ingreso de capitales por US$2.300 millones.

El reporte del equipo de Research de la entidad financiera sostuvo que "las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones", remarcando que "el proceso de retorno al estatus de Mercado Emergente se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023 .

En este marco, estimó que si MSCI decidiera reclasificar a Argentina de la categoría "Standalone" a "Mercado Emergente", el país podría recibir flujos pasivos netos estimados en US$2.300 millones.

Al respecto, el análisis de JP Morgan también identifica a las empresas argentinas que captarían la mayor parte de este nuevo flujo de inversión. La liquidez y la percepción de riesgo de estas compañías mejorarían, atrayendo a fondos institucionales que hoy tienen prohibido invertir en mercados "Standalone".

De esta manera, puntualizó que "los principales beneficiarios serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, todas bien posicionadas para captar la mayor parte del nuevo capital".

A pesar de los avances, el banco norteamericano planteó que "MSCI continúa monitoreando la situación argentina".