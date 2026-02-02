Argentina, segunda en el índice Big Mac

La Argentina volvió a quedar en el centro del debate sobre precios internacionales tras la publicación del último Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist. El relevamiento ubicó al país como la segunda economía más cara del planeta para adquirir el famoso combo de McDonald's, que incluye una hamburguesa, una porción de papas fritas y una gaseosa, que alcanzó un valor local de US$7,37.

El informe de The Economist muestra que Argentina escaló posiciones en el ranking global y solo se encuentra por detrás de Suiza, donde el producto cuesta US$ 7,99. Este dato confirma el fenómeno de la inflación en dólares, mostrando cómo los bienes y servicios locales se encarecen en moneda dura incluso frente a naciones con ingresos per cápita muy superiores.

Disparidad

El informe destaca la disparidad de costos: mientras en Argentina se pagan más de siete dólares, en EEUU el mismo producto vale US$5,79 y en la Zona Euro tiene precios inferiores. De esta forma, el país superó en la lista a países históricamente caros como Uruguay, Noruega e Italia. La comparación resulta crítica al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se halla muy por debajo de los niveles de esas economías desarrolladas.

El Top 10 del Ranking Big Mac 2026 es encabezado por Suiza donde el combo sale US$ 7,99: le siguen Argentina (US$ 7,37), Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67), Italia (US$ 6,42) y Costa Rica (US$ 5,90). La lista sigue con EEUU (US$ 5,79), Reino Unido (US$ 5,73), Suecia (US$ 5,67) y Dinamarca (US$ 5,64).

El índice, creado en 1986 como una guía para comparar el poder adquisitivo de las divisas, se ha convertido en un termómetro de la competitividad y los desajustes cambiarios a nivel global.