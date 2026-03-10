LLA espera el proyecto de reforma política

La actividad en la Cámara de Diputados se encuentra frenada en la segunda semana del período de sesiones ordinarias porque el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aguarda que el Gobierno envíe el proyecto de reforma política para dar un nuevo impulso a la agenda que promueve el oficialismo.

Esa iniciativa aun no se discutió en la mesa política del Gobierno que debe definir el texto de la propuesta que enviarán al Congreso, según informaron fuentes gubernamentales.

Un vocero señaló que todas las nuevas leyes que se manden al Congreso se discuten en la mesa política para ver las implicancias, alcances, modificaciones, pero eso no sucedió aún.

En la Cámara de Diputados solo está pendiente el tratamiento de la ley de Glaciares, que se podría aprobar en abril, luego de las audiencias públicas que se realizarán mañana y jueves y previo a la emisión del dictamen, que sucederá dentro de un plazo de 15 días.

Si bien ahora se concentrarán en la ley de Glaciares, la principal apuesta de la LLA será el debate de la reforma política, donde el oficialismo busca eliminar las PASO que logró suspender el año pasado, modificar el sistema de financiamiento estatal y permitir que los ciudadanos puedan votar la lista completa o no solo por categorías.

La discusión de la ley electoral demandará acuerdos con los bloques y gobernadores dialoguistas ya que esos proyectos deben aprobarse con mayoría absoluta en Diputados y Senado, por lo cual necesitan 129 votos y 37, respectivamente.

Interés por el voto de la lista completa

Uno de los temas que el Gobierno considera clave de la reforma política, es que se pueda votar la lista completa porque eso permitiría a Javier Milei en una eventual reelección arrastrar al resto de la lista y lograr incorporar más diputados y senadores con el objetivo de alcanzar el quórum propio en el Congreso. Así también evitarían que haya categorías que tengan voto en blanco porque sostienen que eso puede pasar en una elección nacional.