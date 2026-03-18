Avanza una causa contra De Vido por la TV Digital

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La Corte Suprema rechazó ayer un planteo de la defensa del exministro Julio De Vido en una causa que investiga presunto fraude en la creación del sistema de Televisión Digital por más de 300 millones de pesos y con supuestos sobreprecios.

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado contra el procesamiento dictado por la Cámara Federal.

La causa se inició en 2016 para investigar presuntas irregularidades en convenios entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín para desarrollar el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal 11 dictó procesamientos contra ex funcionarios, autoridades universitarias y empresarios vinculados al proyecto.

La Cámara Federal confirmó esos procesamientos. La defensa del exministro apeló la decisión, que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y luego presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema, que finalmente lo rechazó.