Por la guerra y los impuestos, el combustible subió entre 10% y 16%

Desde el 28 de enero (un mes antes de que se desatara la guerra entre Israel y EEUU contra Irán) y ayer, los combustibles aumentaron 18% en Salta, al menos los que vende la petrolera estatal YPF, pero de ese incremento, el conflicto bélico en Medio Oriente explicaría casi el 13 por ciento en la provincia.

Esos números de la suba de precios de las naftas y el gasoil no son iguales en todo el país, ni tampoco por compañía petrolera ni por producto.

Según relevamientos privados, desde fines de febrero, cuando se intensificó el conflicto en Medio Oriente, la nafta súper subió 16,2% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la premium avanzó 11,7%. En el caso del gasoil, el aumento fue de 15,6% en su versión común y de 12,1% en la premium.

El barril de petróleo Brent, de referencia internacional, supera los 100 dólares, con una suba cercana al 48% respecto de comienzos de año.

Precios en Argentina

En cuanto a precios del mercado argentino, según las distintas regiones del país, el litro de nafta súper supera los $1.800, mientras que la nafta premium está arriba de los $2.000.

El gasoil, clave para el campo y el transporte, también registra subas y el producto premium está por arriba de los $2.000.

Como causa de la remarcación de precios aparecen el aumento del petróleo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente -con el cierre del estrecho de Ormuz como punto clave-, y la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que el Gobierno decidió aplicar sin postergaciones.

Desregulado

Desde el que Gobierno dispuso que las empresas petroleras no están obligadas a informar cuándo aplican un incremento en sus precios ni de cuánto es, es más complicado determinar los incrementos.

Más aún desde que la estatal YPF puso a funcionar su sistema de "micropricing" a través del cual puede modificar las pizarras de cada estación de servicio y en distintos horarios durante cualquier día.

Así, por ejemplo, en la ciudad de Salta los precios de los combustibles de esta petrolera difieren según las estaciones de servicios (según un relevamiento de El Tribuno son más caros en las afueras de la ciudad) y según los horarios. En la noche, YPF otorga un descuento del 6% si se carga el tanque entre las 0 y las 6 de la mañana. A esto se suma que desde mediados de enero en Profesor Salvador Mazza, y desde febrero en la capital, se abren islas de autodespacho que generan un descuento del 3% que se puede adicionar al 6% de la noche.

Impacto en la inflación

El aumento de los combustibles tendrá un impacto directo en el índice de inflación de marzo. La consultora Empiria calcula que el incremento en las pantallas de los surtidores ya sumó 0,56 puntos porcentuales al costo de vida y que la inflación rondará el 3,5% este mes.