Las consultoras ya ubican a la inflación de marzo en un 3%

La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas e, incluso, no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.

Contrario a las expectativas del Gobierno para que el índice tienda a la baja hasta comenzar con 0, las estimaciones privadas prevén un alza.

"Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0,8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1,4%) y Verdulería (-0,.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3,5%", señaló la consultora Econviews.

En el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza del 1% en la última de febrero.

Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto "con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual".

La firma sostuvo que, "si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles".

En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.

Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es del 2,4%.