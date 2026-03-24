Salieron a la luz planes para monetizar la imagen de Milei

El teléfono del lobista Mauricio Novelli reveló un entramado de proyectos para monetizar la imagen presidencial de Javier Milei meses antes del lanzamiento de $Libra, la memecoin que el propio mandatario promocionó y que luego derivó en un escándalo por presunta estafa. Entre las propuestas, se destacaban iniciativas de alto impacto comercial que buscaban transformar la figura del Presidente en una marca global.

De acuerdo con documentación recuperada por peritos informáticos y publicada por el portal del diario La Nación, Novelli acercó al entorno presidencial dos planes: uno orientado al merchandising y otro vinculado a la acuñación de monedas de oro y plata con la imagen de Milei. Ambos proyectos fueron presentados por la firma ICV Advisors, liderada por el empresario chileno Iván Canales.

El primer plan proponía construir una "marca de estilo de vida" con productos como remeras, gorras, mochilas, ponchos, banderas y hasta bebidas energizantes bajo el lema "íViva la Libertad Carajo!". Los documentos señalaban que las figuras públicas podían "desarrollarse en marcas independientes, aprovechando el valor a largo plazo", y detallaban un esquema integral de diseño, producción y comercialización global. Incluso se indicaba que el uso de la imagen presidencial estaba "en proceso de aprobación".

La segunda iniciativa contemplaba la acuñación de monedas conmemorativas de oro y plata, con el rostro del mandatario y símbolos libertarios. El proyecto incluía ventas en mercados internacionales y fijaba que cada operación abonaría un "fee" destinado a un "Partido, Fundación u ONG a definir", configurando un mecanismo de financiamiento con apariencia de activo de valor.

Según Canales, la propuesta tenía un enfoque educativo: "La idea era lanzar una cripto educativa que sirviera para recaudar fondos… orientado a chicos de entre 8 y 16 años", aunque reconoció que el proyecto no avanzó por el impacto del caso $Libra.

Los registros también muestran que Novelli impulsaba avanzar con el merchandising por sobre la moneda. En un audio, advertía: "Yo creo que la moneda nos complica mucho… quizás lo que esté bueno es empujar el tema del merch". Y agregó: "J sí quiere salga… hay varios detractores dentro del equipo".

"Benefició a Novelli"

El diputado nacional Nicolás Massot afirmó ayer que en la criptoestafa $Libra el presidente Javier Milei "benefició con un tuit" a Mauricio Novelli.

"Lo que está probado es que Milei emitió un tuit para beneficiar a un ex empleador suyo (por Novelli) y lo que resta probarse es si recibió dinero", señaló por Radio Rivadavia.