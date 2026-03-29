Provincias Unidas presiona por una ley de biocombustibles

Tras la decisión de la Secretaría de Energía de habilitar una suba del corte obligatorio de bioetanol para contener la escalada del precio del gasoil y las naftas producto de la guerra en Medio Oriente, desde Provincias Unidas reclamaron al Congreso nacional que trate el proyecto de resolución referido al tema presentado la semana pasada por diputados de esa fuerza política.

"Es el momento de que tratemos en el Congreso de la Nación el proyecto de ley que presentamos con el acuerdo de las provincia productoras de biocombustibles", sostuvieron una decena de diputados junto a la senadora nacional de Provincias Unidas por Córdoba Alejandra Vigo. "El Gobierno nacional terminó reconociendo lo que volvimos a plantear hace unos días", se expresó el comunicado. Según señalaron, "en este contexto de guerra, es la oportunidad concreta de dejar de importar e intentar frenar la suba del precio de las naftas". "Apostar por los biocombustibles es apostar por la industria nacional, por más empleo para los argentinos, menos importaciones y más dólares", concluyeron.

El comunicado fue firmado por la senadora Vigo y los diputados nacionales Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Juan Brügge, Carolina Basualdo, Gisela Scaglia, Pablo Farías, Esteban Paulón y José Nuñez. El 19 de marzo pasado, este mismo grupo de diputados había presentado un proyecto de resolución en el que le solicitaban al Poder Ejecutivo que adoptara medidas para incrementar el porcentaje de corte obligatorio de biocombustibles a nivel nacional, con la crisis del precio internacional del petróleo como mar de fondo. El objetivo de los autores de la iniciativa es "diversificar la matriz energética nacional y hacerla más resiliente a los eventos internacionales de precios de los hidrocarburos".

El proyecto de resolución también solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que "impulse, en coordinación con las Provincias, las gestiones diplomáticas correspondientes ante la Unión Europea para que no se adopten medidas restrictivas que limiten el comercio de biocombustibles argentinos y faciliten un marco regulatorio que fortalezca sus exportaciones". En los fundamentos de la iniciativa, los firmantes explicaron que "los biocombustibles han emergido como una alternativa relevante dentro del contexto de la crisis energética y la urgencia de mitigar el cambio climático".

Al respecto, señalaron que "Argentina posee un potencial enorme para la producción de biocombustibles, gracias a su rica biodiversidad y a su capacidad agrícola". Sin embargo, advirtieron que "los porcentajes permitidos de corte son aún insuficientes para lograr los objetivos de sostenibilidad energética que el país ha fijado". "Este incremento en la mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles no solo contribuiría a una reducción efectiva de las emisiones, sino que también abriría nuevos mercados y oportunidades para la agricultura".