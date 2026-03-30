VIDEO. El alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe sufría bullying

Un video muestra el bullying que sufría el alumno, de 15 años, que mató a otro en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En la imagen se muestra a un compañero que le pateó la silla mientras dormía, lo que refuerza la hipótesis que el ataque a tiros en el patio interno de la institución educativa está relacionado a las diversas agresiones que sufría el adolescente de tercer año.

De manera preliminar se indicó que el menor detenido planificó el hecho y que el objetivo era que los disparos sean contra sus compañeros de curso.