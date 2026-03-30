VIDEO. Disparos, corridas y pánico: así fue el ataque en una escuela de Santa Fe

Momentos de pánico absoluto se vivieron en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, cuando un alumno ingresó armado y comenzó a disparar dentro del establecimiento. El ataque dejó como saldo la muerte de un menor (13 años) y varios heridos, en una escena marcada por corridas, gritos y desesperación.

“Gritó 'sorpresa' y empezó a disparar”

El testimonio de los propios alumnos reconstruye la violencia del momento. Priscila, estudiante de quinto año, relató que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”, contó.

Las imágenes que comenzaron a circular muestran a estudiantes corriendo desesperados para escapar del lugar, mientras otros rompían vidrios para salir. “Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, agregó.

Sospechan que el ataque estaba planificado

Según los testimonios, el hecho no habría sido improvisado. “Creemos que fue al azar, pero por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, sostuvo la alumna.

La joven también describió el impacto que generó el episodio en una comunidad acostumbrada a la tranquilidad: “San Cristóbal es un lugar tranquilo, donde todos nos conocemos”.

Heridos y atención médica

Tras el ataque, al menos seis estudiantes permanecen internados en el hospital local con heridas superficiales y en condición estable.

Otros dos jóvenes debieron ser trasladados al Hospital Regional de Rafaela. Uno de ellos, de 13 años, ingresó en código rojo, aunque luego evolucionó favorablemente y será derivado al Hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe para una atención más compleja.

En tanto, otro adolescente de 15 años fue derivado para controles, con lesiones leves.

Desde el Gobierno provincial informaron que equipos de Salud Mental trabajan en la contención de heridos y familiares, en el marco de un operativo interministerial desplegado tras el hecho.