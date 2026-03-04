Gallo evoluciona bien y espera el alta médica

El gendarme Nahuel Gallo se encuentra en buenas condiciones de salud tras su retorno a la Argentina luego de haber permanecido 448 días como rehén en Venezuela. Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el efectivo permanece actualmente en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, donde continúa realizándose algunos estudios médicos pendientes antes de recibir el alta definitiva. Desde el Gobierno señalaron que, de no surgir inconvenientes, en las próximas horas podría regresar a su casa en la provincia de Catamarca para reencontrarse con su familia tras más de un año de cautiverio.

Sin lesiones

De acuerdo con la información oficial, Gallo no presenta lesiones ni signos visibles que indiquen que haya sufrido maltrato durante su estadía en el país sudamericano. En el entorno gubernamental remarcaron que su estado general es bueno, aunque se mantiene bajo observación médica como parte de los controles habituales tras una situación de este tipo.

La esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, fue quien confirmó públicamente su buen estado a través de sus redes sociales. Allí relató detalles del esperado reencuentro familiar y contó que, tras tantos meses de separación, pudieron compartir un momento juntos junto a su hijo. "Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados", expresó.

Gómez también pidió respeto y prudencia en este momento, al señalar que los 448 días de cautiverio fueron una experiencia profundamente dolorosa y desgastante tanto para su esposo como para su familia. "La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días", remarcó.

Recuperación

En ese sentido, explicó que el gendarme atraviesa ahora un proceso de recuperación y que su salud es la prioridad. Sostuvo que durante los 14 meses que permaneció detenido se le negó atención médica de manera deliberada, por lo que ahora necesita tiempo para sanar.

"Ahora tiene que sanar, paso a paso. Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana", afirmó.

¿Con Milei?

En paralelo, en Casa Rosada se especuló con la posibilidad de que el presidente Javier Milei pueda recibirlo y condecorarlo, aunque por el momento no existe una fecha confirmada para ese encuentro.

Según trascendió, la intención del Gobierno sería concretar esa reunión una vez que el gendarme haya podido pasar un tiempo con su familia y completar su recuperación.

La AFA

Al mismo tiempo, desde el oficialismo comenzaron a surgir cuestionamientos hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las gestiones que habrían realizado para facilitar el traslado de Gallo desde Venezuela. En el Gobierno consideran que la intervención de los dirigentes del fútbol habría constituido una "diplomacia paralela", algo que —según señalaron— podría configurar incluso un delito.

La tensión entre ambas partes se incrementó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, quien afirmó que durante un partido entre Argentina y Venezuela la familia de Gallo le pidió a la AFA que la Selección Nacional saliera a la cancha con una bandera reclamando su liberación. Según sostuvo la dirigente, la dirigencia encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia se negó a realizar ese gesto.

