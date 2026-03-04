Kicillof volvió a cruzar a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer el acto por el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Técnica Nro. 6 de Avellaneda y acusó al presidente Javier Milei de "destruir" las capacidades del Estado.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof afirmó que el contexto en el que comienzan las clases es "muy difícil" por las políticas públicas del Gobierno que, según dijo, afectan de manera directa y negativa las capacidades del Estado porque "las está destruyendo".

El mandatario sostuvo que "en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público. El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes".

Luego recorrió el nuevo edificio asignado a la Escuela Primaria N° 59, inaugurado hoy, y brindó un discurso en el acto de apertura del año de los aspirantes a la policía municipal.

Kicillof remarcó que "cada vez que viene un gobierno de derecha" se "ensaña" con las escuelas técnicas y les "corta los presupuestos", porque en su modelo de país "no hay lugar para la producción nacional".

El gobernador volvió a distanciarse del gobierno de Milei y ratificó que en la provincia rige "un pensamiento diametralmente opuesto", ya que "se invierte y se apuesta" a la educación técnica.