Faustino Oro quedó a un paso del récord: perdió su última partida y no pudo ser el gran maestro más joven de ajedrez

Faustino Oro quedó a un paso de un hito memorable en el ajedrez mundial: el joven prodigio argentino, de apenas 12 años, perdió este jueves ante el ruso Aleksey Grebnev con piezas negras en la última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú y no pudo lograr el récord de ser el Gran Maestro de más joven de la historia.

Con esta derrota, ese mérito sigue en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo alcanzó a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro necesitaba ganar hoy para lograrlo seis días antes (12 años, 4 meses y 19 días) pero se topó con un rival de fuste. Grebnev fue campeón mundial Sub 18 en 2023 y campeón juvenil asiático en 2024. Además, ocupa el puesto N°100 del ranking internacional.

La hazaña de Faustino no fue posible en la novena y última partida del torneo que disputó en los salones del Hotel The Carlton, donde partió como preclasificado N°35.

El torneo de Moscú era su última oportunidad para asegurar el récord. La FIDE exige que, para ser Gran Maestro antes de los 14 años, un jugador debe reunir tres normas en torneos internacionales, mantener una performance superior a 2.600 puntos de Elo (ranking) y completar la última norma en un torneo abierto.

Oro, nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y radicado en Barcelona, ya había conseguido dos normas en Madrid y Buenos Aires durante 2025.

El argentino había quedado el miércoles a solo un triunfo del objetivo tras ganar sus dos partidas. En la séptima ronda, había vencido al indio Mandar Lad (2334 Elo) tras 41 jugadas y dos horas y media de partida, y luego, en la octava ronda, había derrotado al azerbaiyano Shiroghlan Talibov (2431 Elo).