Salta suma test rápidos para el diagnóstico de Chikungunia ante el aumento de casos

En el marco del Plan Estratégico de Vigilancia y Control de Arbovirosis, el Ministerio de Salud Pública, a través del Laboratorio de Referencia Provincial de Arbovirus (HSM), informa la incorporación de tests específicos para la detección de Chikungunya en nueve áreas operativas estratégicas del interior provincial.

Esta iniciativa tiene como objetivo descentralizar el diagnóstico y acortar los tiempos de respuesta ante casos sospechosos. La implementación permitirá diferenciar con precisión clínica el virus del Chikungunya de otras patologías similares como el Dengue o el Zika, garantizando un tratamiento adecuado para cada paciente.

Los establecimientos de salud seleccionados contarán con dos metodologías de análisis según la etapa de la enfermedad:

· Detección Directa (PCR): Para pacientes en la primera semana de infección, buscando la presencia del virus en sangre.

· Detección de Anticuerpos (IgM/IgG): Mediante técnicas ELISA (con resultados en horas) y Pruebas Rápidas, que ofrecen un diagnóstico certero en solo 10 a 15 minutos tras la aparición de los síntomas.

Áreas operativas beneficiadas

El stock de reactivos y dispositivos de testeo fue distribuido en las localidades de Salvador Mazza, Tartagal, Embarcación, Orán, Rosario de la Frontera, Metán, J.V. González, General Güemes y Cafayate.

Medidas de prevención: "Sin mosquito no hay enfermedad"

Para acompañar este fortalecimiento del sistema de salud, es fundamental la colaboración ciudadana en la eliminación de criaderos de Aedes aegypti:

Descacharrado: Eliminar, dar vuelta o tapar cualquier recipiente que pueda acumular agua.

Limpieza: Cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas diariamente, cepillando sus paredes.

Protección personal: Uso de repelentes (siguiendo las indicaciones del envase), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.



Cuándo consultar: síntomas de alerta

Las autoridades sanitarias instan a la población a concurrir al centro de salud más cercano ante la aparición de:

Fiebre alta de inicio repentino.

Dolores articulares intensos (a menudo incapacitantes, afectando manos y pies).

Dolor muscular y de cabeza.

Erupciones cutáneas (manchas en la piel).

Náuseas y fatiga extrema.

Se solicita no automedicarse (evitar aspirinas e ibuprofeno) ya que esto puede complicar el cuadro clínico antes del diagnóstico certero.