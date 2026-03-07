POSCO Argentina presentó su política de derechos humanos a la comunidad.

En el marco de su compromiso con una gestión responsable y el diálogo abierto con las comunidades locales, POSCO Argentina realizó presentaciones de documentos sociales no técnicos vinculados a derechos humanos en la comunidad de Ciénaga La Redonda, en la provincia de Catamarca, el lunes 2 de marzo, y en la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, en la provincia de Salta, el miércoles 4 de marzo.

Las actividades fueron encabezadas por los equipos de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial de la compañía. Durante los encuentros se presentaron los principales lineamientos de la política de derechos humanos de POSCO Argentina y su aplicación en las operaciones, así como las acciones implementadas para identificar y mitigar riesgos sociales, promoviendo un entorno seguro, respetuoso y de diálogo constructivo con las comunidades.

Las jornadas tuvieron como objetivo brindar información clara y accesible sobre los compromisos de la empresa en materia de respeto y protección de los derechos humanos, fortaleciendo la transparencia y la participación comunitaria en torno a las actividades del proyecto.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por POSCO Argentina para dar cumplimiento a los estándares sociales establecidos por la International Finance Corporation (IFC) y por las entidades financiadoras del proyecto, alineando sus operaciones con las mejores prácticas internacionales en materia ambiental y social.