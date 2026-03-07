Rossana Ledesma: "La curiosidad es lo que me moviliza"

Rossana Ledesma es licenciada en Antropología con orientación en prehistoria y arqueología por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), docente de la carrera de Antropología e investigadora independiente del CONICET. Pero su trayectoria científica comenzó mucho antes de entrar a la universidad.

"Desde la primaria yo sabía que quería ser investigadora", recordó. La inspiración llegó a través de la lectura de un libro sobre la vida de Marie Curie, escrito por su hija, que le permitió descubrir el esfuerzo y la perseverancia detrás del trabajo científico.

"Cuando terminé de leerlo entendí que la investigación era una carrera con muchos desafíos", contó. Tenía apenas 12 años y cursaba séptimo grado, pero esa experiencia despertó una curiosidad que no dejaría de acompañarla.

Trabajo de campo en la Quebrada de Las Conchas: prospección y registro fotográfico.

Durante su adolescencia, esa inquietud se manifestó de distintas formas: coleccionaba rocas, realizaba pequeños experimentos con plantas y pigmentos para teñir flores y también reunía insectos. Esa búsqueda constante por comprender el mundo terminó encontrando su camino cuando conoció la carrera de Antropología en la UNSa.

"Vi que existía la orientación en arqueología, me inscribí y nunca cambié de carrera", señaló.

A lo largo de su formación obtuvo diversas becas de investigación que la llevaron a continuar sus estudios en Argentina y España. Tras graduarse, realizó una beca doctoral y luego completó una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en la Universidad de Alcalá, gracias a convenios académicos con la Universidad Nacional de Salta.

En 2013 ingresó a la carrera de investigadora del CONICET, donde hoy se desempeña como investigadora independiente, además de continuar su labor docente en la universidad pública.

Referentes femeninos

Además de Marie Curie, otras mujeres marcaron su mirada sobre la ciencia. Entre ellas menciona a la primatóloga Dian Fossey, autora de Gorilas en la niebla, y a la matemática y arqueóloga alemana María Reiche, conocida por sus investigaciones sobre las líneas de Nazca, en Perú.

"Ver el esfuerzo que implicaba el trabajo de campo o la dedicación para conservar el patrimonio también me inspiró mucho", explicó. Con el paso de los años, su trabajo no solo se enfocó en la investigación académica, sino también en la formación de nuevas generaciones de científicos. Para Ledesma, transmitir conocimientos y compartir la experiencia de investigar es parte fundamental del rol científico.

"Lo que tratamos de hacer con estudiantes y becarios es trabajar con compromiso social, preguntarnos para qué sirve lo que investigamos y cómo devolver ese conocimiento a la comunidad", afirmó.

Ciencia y compromiso

Actualmente, la investigadora desarrolla dos líneas principales de trabajo. Una de ellas se centra en el estudio del arte rupestre y las ocupaciones prehispánicas en Cafayate y la Quebrada de las Conchas, donde analiza tecnologías antiguas y formas de vida de poblaciones originarias.

El equipo con el que trabaja también impulsa iniciativas de comunicación científica dirigidas a escuelas, guías de turismo y comunidades locales, con el objetivo de acercar los resultados de las investigaciones a la sociedad. "Publicar en revistas científicas es importante, pero el primer destinatario de lo que investigamos tiene que ser la comunidad", sostuvo.

Cafayate, visita guiada destinada a guías de turismo.

La segunda línea de trabajo está vinculada con el registro y la conservación del patrimonio arqueológico. Actualmente, el equipo participa en proyectos para catalogar y digitalizar colecciones de distintos museos de la provincia, con el objetivo de proteger esos bienes culturales y garantizar su conservación.

Desafíos para mujeres

Aunque reconoció que no experimentó discriminación directa en su carrera, Ledesma señaló que en la ciencia muchas investigadoras enfrentan desafíos vinculados a las responsabilidades familiares y de cuidado del hogar.

"Muchas veces esos cuidados no son visibilizados y recaen principalmente en las mujeres", explicó. Esto puede dificultar, por ejemplo, la participación en trabajos de campo prolongados o viajes académicos.

Trabajo de campo en Cafayate, búsqueda y registro de sitios arqueológicos.

También observó que, si bien en áreas como las ciencias sociales la mayoría de los investigadores son mujeres, los cargos de gestión y dirección siguen estando mayoritariamente ocupados por varones.

A pesar de estos desafíos, Ledesma consideró que la ciencia ha avanzado en algunas políticas de igualdad, como la ampliación de licencias por maternidad o la eliminación de límites de edad en convocatorias académicas.

Vocación que persiste

A lo largo de su carrera también atravesó momentos difíciles. Uno de los más críticos fue durante la crisis económica argentina de 2001, cuando la falta de financiamiento científico la llevó a considerar abandonar la investigación.

Sin embargo, el apoyo de colegas y familiares fue clave para continuar. "Hubo momentos en los que quise dejar todo, pero siempre aparece alguien que te recuerda por qué empezaste", dijo.

Hoy, después de más de dos décadas dedicadas a la ciencia, asegura que la motivación sigue siendo la misma que cuando era una niña.

Foto: Pablo Yapura

"La curiosidad. La ciencia es dinámica: siempre hay preguntas nuevas, sitios nuevos por estudiar y tecnologías nuevas para aplicar", afirmó.

Un mensaje

Para las jóvenes que sueñan con dedicarse a la investigación, su consejo es simple pero contundente: cultivar la curiosidad y no abandonar la búsqueda del conocimiento.

"Para investigar hay que tener curiosidad, imaginación y ganas de encontrar respuestas nuevas".