Marcha por el 8M en Salta: convocan a concentrarse en Plaza 9 de Julio para reclamar por derechos y contra la violencia de género

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones feministas y sociales convocaron a una movilización en la ciudad de Salta para este domingo 9 de marzo, con concentración prevista a partir de las 17.30 en Plaza 9 de Julio.

La convocatoria forma parte de una jornada de lucha que se replica en distintas ciudades del país y del mundo, con el objetivo de visibilizar las demandas por igualdad de derechos y contra las violencias de género.

Bajo la consigna “Seamos multitudes en las calles, en las plazas y en todos los ámbitos de la vida”, las organizaciones llamaron a participar de la movilización que recorrerá el centro de la ciudad.

Reclamos y demandas

Entre los principales reclamos que se expresarán durante la marcha se encuentran la exigencia de políticas públicas efectivas contra las violencias de género, el fin de los femicidios y transfemicidios y la igualdad salarial.

También se plantearán demandas vinculadas al ámbito laboral y social, como el acceso a trabajos con posibilidades de desarrollo profesional, la protección de los embarazos y las maternidades y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, crianza y educación.

Además, las organizaciones señalaron la necesidad de garantizar información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como generar condiciones que permitan a las mujeres contar con tiempo para el descanso, el ocio y el desarrollo personal.

Entre los puntos que también formarán parte de los reclamos se encuentran medidas urgentes frente a la precarización laboral, la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Discapacidad y la declaración de la Emergencia Pediátrica.

Adhesión al paro internacional

En este contexto, la docencia universitaria anunció su adhesión al Paro Internacional Feminista y Transfeminista, en línea con lo resuelto por la federación sindical CONADU Histórica.

Desde ese sector señalaron que la participación busca acompañar las demandas vinculadas a la igualdad de derechos, las condiciones laborales y la defensa de la educación pública.

Familiares de víctimas encabezarán la movilización

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta informaron que la marcha contará con la participación de familiares de víctimas de femicidios, quienes encabezarán la movilización.

Según expresaron desde la organización, la presencia de las familias busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar el reclamo de justicia.

“Marchamos porque visibilizar la violencia es un acto de memoria y de lucha. Porque sin justicia no hay democracia y porque vivas, libres y sin miedo nos queremos”, señalaron.

Una jornada de memoria y reclamo

Las organizaciones convocantes remarcaron que el 8M es una fecha histórica de lucha del movimiento de mujeres y diversidades en todo el mundo.

En ese marco, destacaron que la movilización busca no solo visibilizar las problemáticas actuales, sino también reafirmar la necesidad de avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad, justicia y sin violencias.

La convocatoria invita a la ciudadanía a sumarse a la jornada para “abrazarse en las calles y exigir justicia”, en una marcha que, como cada año, busca transformar el espacio público en un lugar de memoria, reclamo y encuentro colectivo.