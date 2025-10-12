Muerte de Vicente Cordeyro: la autopsia confirmó que falleció por asfixia por ahorcamiento y presentaba lesiones por fuego

El informe preliminar del CIF confirmó que el excomisario Vicente Cordeyro murió por asfixia por ahorcamiento y presentaba lesiones superficiales provocadas por el fuego. El cuerpo fue hallado el sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, tras una intensa búsqueda que se extendió por dos días. La investigación continúa bajo el protocolo que presume homicidio ante toda muerte violenta, mientras se esperan los resultados de estudios complementarios.

La autopsia se realizó este domingo en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, informó que el procedimiento se llevó a cabo con la participación de un perito de parte designado por la familia y que el informe preliminar determinó que la causa del deceso fue asfixia por ahorcamiento. Además, el cuerpo presentaba lesiones superficiales provocadas por contacto con el fuego, por lo que se ordenaron estudios complementarios que serán incorporados al informe definitivo.

Durante la jornada, se llevó a cabo una reunión interdisciplinaria con la participación del coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, profesionales del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, con el objetivo de coordinar las tareas investigativas y analizar las circunstancias que rodean la muerte del excomisario.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la investigación se desarrolla bajo el protocolo previsto por la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que establece la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Este protocolo implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Las tareas investigativas continúan activas con la intervención de distintas áreas especializadas del CIF.

Un excomisario con trayectoria

Cordeyro fue comisario retirado de la Policía de Salta y se desempeñó como director de Investigaciones, además de ejercer como docente universitario. Era un referente en temas de seguridad y, en los últimos meses, había expresado en entrevistas públicas su preocupación por el avance del narcotráfico y la inseguridad en la provincia.

Su desaparición fue denunciada el jueves 9 de octubre, luego de que no regresara a su domicilio. Esa mañana había dejado a su hija en el colegio y se dirigió hacia San Lorenzo en su Volkswagen Surán gris. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Cómo fue el operativo y el hallazgo

Las tareas de rastrillaje incluyeron a más de 180 efectivos, equipos de rescate, drones, perros rastreadores y apoyo aéreo. Según la reconstrucción realizada por los fiscales, cámaras de seguridad lo registraron ingresando solo a San Lorenzo, estacionando frente a una iglesia y caminando hacia el cerro Elefante con una mochila.

El cuerpo fue encontrado sin vida el sábado por la mañana en una zona alta del cerro, afectada días atrás por un incendio de pastizales.

Próximos pasos

Los equipos interdisciplinarios del CIF continúan con los estudios complementarios y el análisis de pruebas: restos del incendio, cámaras de seguridad, el teléfono celular y otros elementos secuestrados.