La muerte de Cordeyro: los fiscales no despejaron dudas sobre el estado en el que hayaron los restos

Los fiscales Ramiro Ramos Osorio, Pablo Rivero y Gabriel González brindaron una conferencia de prensa en la tarde de ayer sobre el hallazgo del excomisario Cordeyro. Confirmaron que la autopsia se realizará recién hoy y que se investigará si el incendio ocurrido en la zona días atrás guarda relación con el caso. "El cuerpo fue hallado a unos 800 metros del incendio en el Cerro Elefante" dijeron.

Mas allá de eso, la conferencia no pudo profundizar sobre las condiciones en las que los restos de Cordeyro fueron encontrados, en relación a que si el cuerpo presentaba signos de violencia o se si se trataría de una autodeterminación para acabar con su vida. "No descartamos ninguna hipótesis. Se cierra la primera etapa de búsqueda y comienza una segunda fase con un equipo multidisciplinario del CIF para determinar las causas del deceso", explicó Rivero.

Sobre la posibilidad de un suicidio González señaló que "sería irresponsable adelantar esa hipótesis. La investigación recién comienza y debemos cubrir todas las aristas posibles antes de sacar conclusiones".

"Aún no podemos confirmar nada. Primero debemos conocer los resultados de la autopsia y analizar los indicios recolectados para determinar si hay relación con la causa de muerte", indicó el fiscal Osorio al ser consultado sobre el hallazgo de armas o indicios de ataque.

Las tareas forenses

Los fiscales confirmaron que las tareas forenses incluyeron documentación del lugar, toma de muestras y preservación de evidencias, y que se respetó el protocolo para investigaciones de esta complejidad.

Se aplicó el protocolo conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte la comisión de un delito.

Ramiro Ossorio explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por los familiares, preocupados porque Cordeyro no había regresado a su domicilio. "Ese jueves se activó el protocolo provincial de búsqueda de personas desaparecidas, a cargo del Ministerio de Seguridad, que contempla distintas fases. Primero se debe descartar que la persona haya abandonado voluntariamente su hogar".

Averiguaciones

Durante las primeras horas se realizaron averiguaciones en comisarías, hospitales y terminales, sin resultados. Luego, las tareas investigativas permitieron reconstruir el recorrido del excomisario mediante las cámaras del Sistema de Emergencias 911, que lo registraron dejando a una de sus hijas en el colegio y trasladándose luego hacia San Lorenzo.

Ossorio indicó que Cordeyro estacionó su vehículo cerrado en las inmediaciones de la iglesia del pueblo y fue captado por cámaras privadas caminando solo hacia la subida del cerro Elefante. "Ese dato fue certero y corroborado con una declaración testimonial de una vecina que lo reconoció. Llevaba una mochila y caminaba solo", precisó.

"En un primer momento no se halló la mochila junto al cuerpo. Se continúa con el rastrillaje en la ladera del cerro para ubicarla y analizar su contenido", detalló Ramos Osorio.

El funcionario judicial también se refirió a la columna de humo observada días atrás en la cima del cerro Elefante y no descartó que tenga relación con el caso. "El incendio se produjo a unos 800 metros del punto del hallazgo. Es un indicio criminalístico y será parte de los futuros análisis. Las pericias ígneas permitirán determinar si el fuego tiene relación directa con el hecho o si pudo haber sido provocado por la propia víctima. El teléfono celular fue hallado en el lugar", explicó.