VIDEO. Muerte del excomisario Vicente Cordeyro: el cuerpo fue hallado a unos 800 metros del incendio en el Cerro Elefante 

El excomisario Vicente Cordeyro fue hallado sin vida este sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de dos jornadas de intenso rastrillaje encabezado por la Policía de Salta, con apoyo de equipos especializados del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), canes adiestrados y drones.

Durante una conferencia de prensa, los fiscales Ramiro Ossorio y Pablo Rivero brindaron detalles sobre la investigación y el operativo que permitió dar con el paradero del excomisario, quien se encontraba desaparecido desde el jueves.

El inicio de la búsqueda

El fiscal Ramiro Ossorio explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por los familiares, preocupados porque Cordeyro no había regresado a su domicilio. “Ese jueves se activó el protocolo provincial de búsqueda de personas desaparecidas, a cargo del Ministerio de Seguridad, que contempla distintas fases. Primero se debe descartar que la persona haya abandonado voluntariamente su hogar”, señaló.

Durante las primeras horas se realizaron averiguaciones en comisarías, hospitales y terminales, sin resultados. Luego, las tareas investigativas permitieron reconstruir el recorrido del excomisario mediante las cámaras del Sistema de Emergencias 911, que lo registraron dejando a una de sus hijas en el colegio y trasladándose luego hacia San Lorenzo.

Ossorio indicó que Cordeyro estacionó su vehículo cerrado en las inmediaciones de la iglesia del pueblo y fue captado por cámaras privadas caminando solo hacia la subida del cerro Elefante. “Ese dato fue certero y corroborado con una declaración testimonial de una vecina que lo reconoció. Llevaba una mochila y caminaba solo”, precisó.

El hallazgo

Con esa información, el operativo de búsqueda se concentró en la zona del cerro. “A través del Ministerio de Seguridad se dispuso inicialmente de 130 efectivos y hoy de 180. A las 6.30 comenzó el rastrillaje, orientado por los registros de antena y cámaras de videovigilancia, y alrededor de las 9.30 se logró el hallazgo del cuerpo sin vida del señor Cordeyro”, relató el fiscal.

A partir de ese momento se desplegaron equipos de medicina forense, criminalística, antropología y ciencias forenses, con apoyo del helicóptero de la provincia para documentar y preservar el lugar. “La investigación fue exitosa, con la lamentable excepción del resultado. Ahora se busca establecer la mecánica, los motivos y las circunstancias que tienen que ver con su muerte”, agregó Ossorio.

Traslado y pericias

El fiscal Pablo Rivero confirmó que se gestionó el uso del helicóptero para agilizar el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial. “La autopsia se iniciará esta noche. Seguimos trabajando en el lugar”, expresó.

El funcionario judicial también se refirió a la columna de humo observada días atrás en la cima del cerro Elefante y no descartó que tenga relación con el caso. “El incendio se produjo a unos 800 metros del punto del hallazgo. Es un indicio criminalístico y será parte de los futuros análisis. Las pericias ígneas permitirán determinar si el fuego tiene relación directa con el hecho o si pudo haber sido provocado por la propia víctima. El teléfono celular fue hallado en el lugar”, explicó.

Cabe recordar que días atrás la zona del cerro Elefante había sido noticia por un intenso incendio de pastizales que afectó gran parte del área y demandó un amplio operativo de bomberos y personal de Defensa Civil para controlar las llamas.

Preguntas de la prensa respondidas

Durante la conferencia, los fiscales respondieron a preguntas de la prensa sobre diversos aspectos de la investigación:

Líneas de investigación y rumores sobre narcotráfico:

“No descartamos ninguna hipótesis. Se cierra la primera etapa de búsqueda y comienza una segunda fase con un equipo multidisciplinario del CIF para determinar las causas del deceso”, explicó González.

Si Cordeyro avisó a su familia que iba a hacer deporte:

“No había informado que se dirigiría a San Lorenzo ni que haría actividad física allí. Solía caminar en el parque Bicentenario, pero no había planes anunciados para este lugar”, indicó Ramos Osorio.

Posible suicidio:

“Sería irresponsable adelantar esa hipótesis. La investigación recién comienza y debemos cubrir todas las aristas posibles antes de sacar conclusiones”, señaló González.

Mochila que llevaba el comisario:

“En un primer momento no se halló la mochila junto al cuerpo. Se continúa con el rastrillaje en la ladera del cerro para ubicarla y analizar su contenido”, detalló González.

Hallazgo de armas o indicios de ataque:

“Aún no podemos confirmar nada. Primero debemos conocer los resultados de la autopsia y analizar los indicios recolectados para determinar si hay relación con la causa de muerte”, indicó el fiscal.

Situación del cuerpo al momento del hallazgo:

Los fiscales confirmaron que las tareas forenses incluyeron documentación del lugar, toma de muestras y preservación de evidencias, y que se respetó el protocolo para investigaciones de esta complejidad.

Próximos pasos de la investigación

Los fiscales explicaron que ahora comienza la segunda etapa, que incluye:

1. Reunión multidisciplinaria de todos los investigadores y peritos que participaron desde el inicio.

2. Traslado del cuerpo al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), utilizando el equipo necesario para acceder a la zona montañosa.

3. Autopsia y análisis forense del cuerpo y del sitio del hallazgo para determinar causas y mecánica de la muerte.

4. Evaluación de todos los indicios recabados, incluyendo el foco de humo, el teléfono celular, la mochila y otras pruebas físicas.

“Es una investigación compleja que requiere prudencia. Todas las hipótesis están bajo análisis y se trabajará minuciosamente para establecer las causas del deceso”, concluyó el coordinador de fiscales Pablo Rivero.

Los fiscales indicaron que mantendrán informada a la prensa a través de su equipo de comunicación y que cualquier novedad sobre las pericias o el avance de la investigación será comunicada oportunamente.